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Денежная масса в Украине в ноябре выросла на 0,3% - НБУ
Денежная масса в Украине в ноябре 2017 года выросла на 0,3% - до 1 трлн 129,079 млрд грн, соответствующие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародованы на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).
По данным центробанка, соответствующая динамика обусловлена как ростом объема наличных средств в обращении вне банков - на 0,7%, до 310,405 млрд грн, так и остатков по депозитам - на 0,2%, до 818,372 млрд грн.
В целом с начала года объем денежной массы возрос на 2,4%.
Кредитный портфель банков в ноябре почти не изменился и к концу месяца составлял 988,368 млрд грн. При этом объем кредитов в национальной валюте возрос на 0,7% - до 552,236 млрд грн, тогда как в иностранной снизился на 0,8%, до 436,132 млрд грн. Нацбанк также уточняет, что новые кредиты в нацвалюте привлекало и население, и бизнес.
С начала года кредитный портфель банков сократился на 0,9%.
По данным НБУ, стоимость гривневых кредитов для бизнеса в прошлом месяце повысилась на 1,1 процентных пункта (п.п.) - до 15,3% годовых. Соответственно снижение с начала года сократилось до 1,4 п.п.
В то же время стоимость гривневых кредитов для населения по итогам ноября снизилась на 0,8 п.п. - до 28,1% годовых. Соответственно снижение с начала года возросло до 2,9 п.п.
Депозитный портфель банков в национальной валюте в ноябре возрос на 0,3% - до 450,993 млрд грн, тогда как в иностранной - почти не изменился и составил 367,379 млрд грн.
По данным НБУ в ноябре наблюдалось сокращение объемов депозитов корпоративного сектора, которое однако было компенсировано притоком депозитов физических лиц.
Всего с начала года депозитный портфель банков возрос на 3,9%.
Доходность депозитных продуктов в национальной валюте для бизнеса за прошлый месяц возросла на 0,6 п.п. - до 8,7% годовых. С начала года снижение составило 2,2 п.п.,
Процентная ставка по депозитам в нацвалюте для населения по итогам ноября на 0,6 п.п. - до 11,3% годовых. С начала года снижение составило 4,3 п.п.
Денежная база в ноябре выросла на 0,6% - до 378,746 млрд грн. Снижение с начала года составило 0,7%.
Чистые международные резервы возросли на 8,6% - до $6,674 млрд, задолженность банков по кредитам рефинансирования - на 4,6%, до 66,333 млрд грн.
С начала 2017 года чистые валютные резервы возросли на 58%, тогда как задолженность по кредитам рефинансирования снизилась на 11,3%.
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