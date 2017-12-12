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Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 11.12.2017
10:14 12.12.2017 |
В понедельник, 11 декабря, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 10 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: overnight - 10 млн гривен по ставке 15,50% годовых 1 банку.
Кроме того, Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 11,50% годовых 34 банкам на сумму 2 955 млн гривен.
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