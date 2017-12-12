Золото слабо дешевеет накануне заседания ФРС США

Стоимость золота незначительно снижается во вторник утром, в то время как инвесторы готовятся к двухдневному заседанию Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого рынок ожидает повышение ключевой ставки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.44 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 0,2 доллара, или на 0,02%, до 1246,7 доллара за тройскую унцию; стоимость мартовского фьючерса на серебро сохранялась на уровне предыдущего закрытия в 15,785 доллара за унцию.

Рынок обращает свое внимание не двухдневное заседание ФРС США, его итоги будут оглашены в среду, 13 декабря. На предыдущем заседании регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. Теперь инвесторы ожидают повышения ставки - по данным CME Group, вероятность увеличения ставки до 1,25-1,5% оценивается ими в 87,6%, а до 1,5-1,75% - в 12,4%.

"Кажется, что скорее всего Федрезерв США сохранит оптимистичный тон и наверняка продолжит политику трехкратного повышения ставок в следующем году", - приводит агентство Рейтер мнение валютного стратега Western Union Business Solutions Стивена Дули (Steven Dooley).

Незадолго до объявления решения о ставке станут известны данные об инфляции США в ноябре. Аналитики прогнозируют, что показатель за период ускорился по сравнению с индикатором октября до 2,2% с 2% в годовом выражении, в месячном - до 0,4% с 0,1% в октябре.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.