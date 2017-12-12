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Доллар дешевеет к евро и иене 12 декабря на ожиданиях итогов заседания ФРС США
07:32 12.12.2017 |
Доллар дешевеет к евро и иене во вторник утром на ожиданиях инвесторами итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.19 EET курс евро к доллару увеличивался до 1,1773 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1769 доллара, курс доллара к иене снижался до 113,48 иены за доллар со 113,56 иены на прошлом закрытии. При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 93,93 пункта.
Внимание трейдеров приковано к двухдневному заседанию ФРС США, итоги которого будут оглашены в среду, 13 декабря. На предыдущем заседании регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. Теперь инвесторы ожидают повышения ставки - по данным CME Group, вероятность увеличения ставки до 1,25-1,5% оценивается ими в 87,6%, а до 1,5-1,75% - в 12,4%.
Однако доллар может оказаться под давлением, если тон главы Федрезерва Джанет Йеллен на пресс-конференции после объявления итогов заседания будет "менее уверенным" по поводу достижения целевого уровня инфляции в 2%, приводит агентство Рейтер мнение валютного стратега Brown Brothers Harriman в Токио Масаси Мураты (Masashi Murata).
Позднее также состоятся заседания других мировых центробанков, итоги которых могут повлиять на валютный рынок. Так, в четверг, 14 декабря, пройдет заседание Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ).
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