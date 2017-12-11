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Депозитные ставки для физлиц 11.12.17
18:37 11.12.2017 |
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|11.12.17
|08.12.17
|11.12.17
|08.12.17
|11.12.17
|08.12.17
|3 месяца
|13.73
|13.59
|2.66
|2.66
|1.64
|1.64
|6 месяцев
|14.47
|14.37
|3.29
|3.29
|2.05
|2.05
|9 месяцев
|14.06
|14.06
|3.26
|3.27
|2.34
|2.34
|12 месяцев
|14.39
|14.36
|3.83
|3.83
|2.68
|2.68
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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