В ноябре объем операций на межбанке увеличился на 8% до $9,5 млрд

В ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанке увеличился на 7,8%, или на 691 млн долларов до 9,532 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Объем операций по продаже безналичной иностранной валюты в ноябре составил 4 766 млн долларов (в октябре - 4 420 млн долларов), а объем операций по покупке инвалюты - 4 766 млн долларов (в октябре - 4 420 млн долларов).

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,7%, или на 473 млн долларов до 8,841 млрд долларов по сравнению с сентябрем.