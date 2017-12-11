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НБУ продал 8 декабря банкам депозитные сертификаты на 15 847 млн гривен
10:48 11.12.2017 |
Национальный банк в пятницу, 8 декабря, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 15 847 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 11,50% годовых 59 банкам на сумму 15 847 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 7 декабря продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 13 444 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-октябре Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 171,050 млрд гривен, что на 11,9% меньше, чем за январь-октябрь 2016 года.
В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
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