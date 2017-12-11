Объем торгов долларом на межбанке 8 декабря уменьшился на $47 млн до $137 млн

В пятницу, 8 декабря, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 47 млн долларов по сравнению с 7 декабря до 137 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 45,1 млн долларов по сравнению с 7 декабря до 183,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,7%, или на 473 млн долларов до 8,841 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке остававшийся неизменным в четверг, в пятницу также сохранился на уровне 27,11 UAH/USD.