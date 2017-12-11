Доллар в понедельник дешевеет по отношению к большинству валют после того, как на прошлой неделе долларовый индекс ICE продемонстрировал самый значительный рост с конца октября - 1,1%.

В ходе понедельник индекс ICE опустился на 0,2%, пишет MarketWatch. Он немного усилил снижение на сообщениях о взрыве в центре Нью-Йорка.

Участники рынка на этой неделе ждут решений ведущих центробанков, включая Федеральную резервную систему (ФРС), Европейский центральный банк (ЕЦБ), Банк Англии и Швейцарский национальный банк. Инвесторы и аналитики рассчитывают на повышение процентных ставок ФРС в декабре и сохранение курса денежно-кредитной политики ЕЦБ.

Евро к 15:10 кв 11 декабря поднялся до $1,1797 по сравнению с $1,1774 на завершение прошлой недели в Нью-Йорке.

Курс доллара в паре с японской нацвалютой снизился до 113,31 иены/$1 со 113,49/$1 в пятницу, евро в паре с японской нацвалютой подорожал до 133,78 иены.

Фунт продолжает снижение из-за новых препятствий на пути переговоров о выходе Великобритании из Европейского союза (Brexit), в ходе торгов он подешевел до $1,3369 с $1,3384 на закрытие торгов в пятницу.

По оценкам FX Knowledge, динамика фунта в ближайшие несколько месяцев будет отличаться высокой волатильностью и неопределенностью, при этом в I квартале британская нацвалюта, скорее всего, будет торговаться в узком диапазоне.

Новозеландский доллар подорожал более чем на 1,2% в паре с долларом США. Резервный банк Новой Зеландии назначил новым управляющим Эдриана Орра, который приступит к исполнению своих обязанностей с 27 марта 2018 года. Об этом в понедельник сообщило министерство финансов страны. В настоящее время Э.Орр руководит пенсионным фондом Новой Зеландии, ранее он работал в Центробанке заместитель управляющего.

Выступая в понедельник, Э.Орр заявил, что мировая экономика и рынки акций "находятся в очень позитивной ситуации", и нельзя сказать, что какие-то из рынков особенно недооценены или переоценены.