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Доллар сдает позиции на старте "недели центробанков"
15:59 11.12.2017 |
В ходе понедельник индекс ICE опустился на 0,2%, пишет MarketWatch. Он немного усилил снижение на сообщениях о взрыве в центре Нью-Йорка.
Участники рынка на этой неделе ждут решений ведущих центробанков, включая Федеральную резервную систему (ФРС), Европейский центральный банк (ЕЦБ), Банк Англии и Швейцарский национальный банк. Инвесторы и аналитики рассчитывают на повышение процентных ставок ФРС в декабре и сохранение курса денежно-кредитной политики ЕЦБ.
Евро к 15:10 кв 11 декабря поднялся до $1,1797 по сравнению с $1,1774 на завершение прошлой недели в Нью-Йорке.
Курс доллара в паре с японской нацвалютой снизился до 113,31 иены/$1 со 113,49/$1 в пятницу, евро в паре с японской нацвалютой подорожал до 133,78 иены.
Фунт продолжает снижение из-за новых препятствий на пути переговоров о выходе Великобритании из Европейского союза (Brexit), в ходе торгов он подешевел до $1,3369 с $1,3384 на закрытие торгов в пятницу.
По оценкам FX Knowledge, динамика фунта в ближайшие несколько месяцев будет отличаться высокой волатильностью и неопределенностью, при этом в I квартале британская нацвалюта, скорее всего, будет торговаться в узком диапазоне.
Новозеландский доллар подорожал более чем на 1,2% в паре с долларом США. Резервный банк Новой Зеландии назначил новым управляющим Эдриана Орра, который приступит к исполнению своих обязанностей с 27 марта 2018 года. Об этом в понедельник сообщило министерство финансов страны. В настоящее время Э.Орр руководит пенсионным фондом Новой Зеландии, ранее он работал в Центробанке заместитель управляющего.
Выступая в понедельник, Э.Орр заявил, что мировая экономика и рынки акций "находятся в очень позитивной ситуации", и нельзя сказать, что какие-то из рынков особенно недооценены или переоценены.
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