Золото слабо дорожает 11 декабря в ожидании заседания ФРС США

Цена золота слабо растет в понедельник утром в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.33 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 3,2 доллара, или на 0,26% - до 1251,6 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,36% - до 15,88 доллара за унцию.

Заседание ФРС США состоится 12-13 декабря. По итогам предыдущей встречи регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. Теперь, по данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения ставки до 1,25-1,5% по итогам этого заседания в 90,2%. Так как большинство инвесторов уверены, что регулятор повысит ставку, основное внимание будет направлено на прогнозы ФРС по динамике ставки на следующий год.

В то же время участники рынка ожидают публикации статистики по инфляции в США. По прогнозам экспертов, показатель в ноябре ускорился по сравнению с индикатором прошлого месяца до 2,2% с 2% в годовом выражении, в месячном - до 0,4% с 0,1% в октябре.

Динамика курса доллара и решение касательно процентных ставок в США будут главными факторами влияния на рынок золота на этой неделе, пишет газета The Wall Street Journal.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.