Торги долларом на межбанке 8 декабря проходили в узком диапазоне

Елена Лысенко / UBR.ua

На валютном рынке установился полный штиль. 8 декабря движения курса доллара на межбанке проходили в рамках 0,5-1,5 копейки, и завершились крошечным подорожанием американской валюты - на 1 копейку, до 27,10-27,12 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

«Сегодняшние торги проходили умеренно активно для окончания недели, при преимущественном равновесии спроса и предложения», - объяснил он.

При этом заметно сократились общие объемы торгов: со вчерашних $368,02 млн. до $268,78 млн.

В кассах доллар потерял несколько копеек.

«Наличный рынок продолжает опережать межбанк по уровню котировок: к середине дня они составили 27,21-27,25 грн./$», - рассказал Куринной.

В такой ситуации финансисты пока не прогнозируют резких курсовых движений. Старт межбанка в понедельник видят в рамках 27,10-27,15 грн./$.

Говоря о факторах, формирующих настроения на рынке, Олек Куринной выделил на будущую неделю три момента:

* возможное увеличение ликвидности вследствие перечисления Нацбанком транша прибыли в бюджет;

* рост предложения валюты экспортерами для закрытия расчетов за год и спроса со стороны импортеров для оплаты контрактов;

* повышенная активность наличного рынка, спекулятивные раскачки курса в обе стороны.

«Возможны ситуативные выходы регулятора для сглаживания резких дисбалансов спроса и предложения», - резюмировал Куринной.