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Торги долларом на межбанке 8 декабря проходили в узком диапазоне
23:43 08.12.2017 |
На валютном рынке установился полный штиль. 8 декабря движения курса доллара на межбанке проходили в рамках 0,5-1,5 копейки, и завершились крошечным подорожанием американской валюты - на 1 копейку, до 27,10-27,12 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
«Сегодняшние торги проходили умеренно активно для окончания недели, при преимущественном равновесии спроса и предложения», - объяснил он.
При этом заметно сократились общие объемы торгов: со вчерашних $368,02 млн. до $268,78 млн.
В кассах доллар потерял несколько копеек.
«Наличный рынок продолжает опережать межбанк по уровню котировок: к середине дня они составили 27,21-27,25 грн./$», - рассказал Куринной.
В такой ситуации финансисты пока не прогнозируют резких курсовых движений. Старт межбанка в понедельник видят в рамках 27,10-27,15 грн./$.
Говоря о факторах, формирующих настроения на рынке, Олек Куринной выделил на будущую неделю три момента:
* возможное увеличение ликвидности вследствие перечисления Нацбанком транша прибыли в бюджет;
* рост предложения валюты экспортерами для закрытия расчетов за год и спроса со стороны импортеров для оплаты контрактов;
* повышенная активность наличного рынка, спекулятивные раскачки курса в обе стороны.
«Возможны ситуативные выходы регулятора для сглаживания резких дисбалансов спроса и предложения», - резюмировал Куринной.
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