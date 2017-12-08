Доллар США дорожает 8 декабря в ожидании данных с рынка труда

Курс доллара США растет в пятницу, причем относительно евро он поднимался в ходе торгов до максимальной отметки более чем за две недели в $1,1732, сообщает Dow Jones.

Аналитики Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) полагают, что это обусловлено скорее силой американской нацвалюты, поскольку у нее "есть стимул для роста в ожидании сегодняшней публикации данных по рынку труда США".

Аналитики в среднем прогнозируют, что количество рабочих мест в экономике США увеличилось в ноябре на 200 тыс., безработица осталась на уровне 4,1%, а рост средней почасовой оплаты труда ускорился до 0,3%.

"Существенное восстановление темпов роста заработной платы, вероятно, будет достаточным для того, чтобы увидеть сохранение положительной динамики доллара и на следующей неделе", - отмечают эксперты MUFG.

Евро торгуется днем в районе $1,1740 против $1,1773 на закрытие предыдущей сессии.

Курс евро находится сейчас около 133,23 иены по сравнению со 133,13 иены днем ранее. Курс доллара составляет 113,50 иены против 113,09 иены в четверг.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0,27%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,20%.

За последние пять дней первый индикатор прибавил 1,2%, второй - 1%.

Поддержку доллару также оказывает информация о том, что президент США Дональд Трамп намерен в январе 2018 года обнародовать предложения об инвестициях в инфраструктуру.

По словам официального представителя Белого дома, Д.Трамп обнародует "подробные законодательные предложения" в начале января, сообщает The Hill. В рамках предвыборной кампании он заявлял о намерениях инвестировать $1 трлн в инфраструктурные проекты.

