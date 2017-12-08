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Доллар США дорожает 8 декабря в ожидании данных с рынка труда
16:02 08.12.2017 |
Курс доллара США растет в пятницу, причем относительно евро он поднимался в ходе торгов до максимальной отметки более чем за две недели в $1,1732, сообщает Dow Jones.
Аналитики Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) полагают, что это обусловлено скорее силой американской нацвалюты, поскольку у нее "есть стимул для роста в ожидании сегодняшней публикации данных по рынку труда США".
Аналитики в среднем прогнозируют, что количество рабочих мест в экономике США увеличилось в ноябре на 200 тыс., безработица осталась на уровне 4,1%, а рост средней почасовой оплаты труда ускорился до 0,3%.
"Существенное восстановление темпов роста заработной платы, вероятно, будет достаточным для того, чтобы увидеть сохранение положительной динамики доллара и на следующей неделе", - отмечают эксперты MUFG.
Евро торгуется днем в районе $1,1740 против $1,1773 на закрытие предыдущей сессии.
Курс евро находится сейчас около 133,23 иены по сравнению со 133,13 иены днем ранее. Курс доллара составляет 113,50 иены против 113,09 иены в четверг.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0,27%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,20%.
За последние пять дней первый индикатор прибавил 1,2%, второй - 1%.
Поддержку доллару также оказывает информация о том, что президент США Дональд Трамп намерен в январе 2018 года обнародовать предложения об инвестициях в инфраструктуру.
По словам официального представителя Белого дома, Д.Трамп обнародует "подробные законодательные предложения" в начале января, сообщает The Hill. В рамках предвыборной кампании он заявлял о намерениях инвестировать $1 трлн в инфраструктурные проекты.
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