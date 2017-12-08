Объем торгов долларом на межбанке 7 декабря уменьшился на $21,4 млн до $184 млн

В четверг, 7 декабря, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 21,4 млн долларов по сравнению с 6 декабря до 184 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 23,8 млн долларов по сравнению с 6 декабря до 228,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,7%, или на 473 млн долларов до 8,841 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после снижения в среду на 2 коп. в четверг сохранился на уровне 27,11 UAH/USD.