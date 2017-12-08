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Цена на золото снижается 8 декбря на росте доллара
09:14 08.12.2017 |
Золото в пятницу утром опускается в цене, сильный доллар накануне публикации данных по безработице в США оказывает давление на стоимость металла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.11 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 1,9 доллара, или на 0,15% - до 1251,2 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,08% - до 15,79 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,07%, до 93,82 пункта.
Инвесторы ожидают данные по безработице в США в ноябре позднее в ходе торгов, статистика будет опубликована министерством труда страны. Аналитики полагают, что показатель сохранился на уровне прошлого месяца в 4,1%, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики, согласно прогнозу, увеличилось на 200 тысяч.
Оказывает давление на стоимость золота и ожидание повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой (США) на заседании регулятора на следующей неделе, 12-13 декабря. По данным CME Group на 8 декабря, участники рынка оценивают вероятность повышения ставки до 1,25-1,5% по итогам заседания в 90,2%.
Золото чувствительно к повышению ключевой ставки, так как это приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
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