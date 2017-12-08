Доллар дорожает к евро и иене 8 декабря на сигналах прогресса в реализации Трампом заявленной политики

Доллар США дорожает относительно евро и иены в пятницу, однако ослабляется к фунту стерлингов на ожиданиях прорыва в переговорах между Великобританией и Евросоюзом.

Индекс ICE, отслеживающий курс доллара по отношению к корзине шести основных мировых валют, поднялся в ходе сессии на 0,1%.

Курс евро к доллару опустился до $1,1761 по сравнению с $1,1773 на закрытие предыдущей сессии. Пара доллар/иена торгуется на уровне 113,4 иены против 113,09 иены накануне.

Поддержку доллару оказала информация о том, что президент США Дональд Трамп намерен в январе 2018 года обнародовать предложения об инвестициях в инфраструктуру, сообщает агентство Bloomberg.

По данным источника в администрации Д.Трампа, президент намерен до 30 января опубликовать детальный документ, в котором будут прописаны основные принципы модернизации дорог, мостов, аэропортов и других публичных объектов.

"Сообщение о планах Д.Трампа показывает, что президент, в конце концов, начал реализовывать программу действий, - отмечает аналитик FX Prime by GMO в Токио Хироси Янагисава. - Одновременно с продолжающимся обсуждением налоговой реформы и отсрочкой приостановки работы правительства это оказывает поддержку доллару".

Пара евро/иена торгуется в пятницу на уровне 133,36 иены по сравнению с 133,13 иены накануне.

Курс фунта стерлингов к доллару США увеличился в пятницу до $1,3505 по сравнению с $1,3474 на закрытие предыдущей сессии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу опять прибудет в Брюссель для встречи с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Шинас сообщила газете The Wall Street Journal, что Ж.-К.Юнкер провел телефонные переговоры с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром и Т.Мэй.

Вопрос ирландской границы после Brexit стал камнем преткновения в первой стадии переговоров между Великобританией и ЕС.