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Крупнейшие криптовалютные платформы ушли в офлайн на фоне роста цены биткоина выше $16 000
08:45 08.12.2017 |
7 декабря, на фоне впечатляющего роста первой криптовалюты серверы крупных криптовалютных бирж и онлайн-кошельков не выдерживали нагрузки, из-за чего сайты этих платформ уходили периодически в офлайн.
При этом как минимум на одной бирже - GDAX (подразделении Coinbase) - торги велись на беспрецедентно высоком ценовом уровне. Так, в какой-то момент цена биткоина на этой платформе подскочила до $19 000. Практически сразу после этого сайт GDAX ушел в офлайн.
Представители криптосообщества также не оставили без внимания тот факт, что цена биткоина на GDAX была значительно выше, чем на большинстве других крупных торговых площадок.
Проблемы с доступом наблюдались и у одного из самых популярных онлайн-кошельков Blockchain.info. Также некоторое время не работали связанные с ним сервисы, включая обозреватель блоков. В своем твите CEO компании Питер Смит пообещал быстро все исправить:
Также наблюдались проблемы у Exmo и китайской OKex.
В данный момент GDAX и Blockchain.info, насколько можно судить, восстановили работу.
Каких-либо событий, которые так двигали бы цену - нет. Вероятнее всего, этот импульс задали новости про фьючерсы биткоина и подогревается он обычными спекулятивными настроениями трейдеров. Возможно, до 10 декабря (день, когда фьючерсы начнут торговаться на CBOE) нас ожидает только рост на ожиданиях. После этого начнется битва оптимистов и скептиков, и те, кто победят - определят не только краткосрочную цену биткоина, но и его тренд на довольно продолжительное время.
На момент публикации начался довольно значительный откат, сопровождающийся высокими объемами торгов.
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