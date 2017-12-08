Валютчики 7 декабря перестали раскачивать межбанк, и торговая сессия прошла спокойно

7 декабря безналичный курс доллара опустился на 2 копейки, и зафиксировался в рамках 27,10-27,11 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Валютчики перестали раскачивать рынок, и торговля шла очень спокойно с небольшими колебаниями. Спрос и предложения совпадали почти полностью.

«Рынок открылся на уровне 27,10-27,13 грн./$. Далее, с выходом на торги большего числа банков котировки сузились до 27,11-27,12 грн./$ к 11 часам, а затем сдвинулись к 27,11-27,13 грн./$. В этом диапазоне межбанк отработал до обеда, а укрепились гривна после него», - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Объем торгов сократился со вчерашнего $410,84 млн. до $368,02 млн.

Из числа наиболее активных продавцов доллара казначеи выделяли ПУМБ, Укрэксимбанк, ING Bank и УкрСиббанк. А из покупателей - Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль и ProCredit Bank. Национальный банк на торгах не объявлялся.

Небольшое движение наблюдалось в наличном сегменте.

«Наличный рынок увеличил отрыв от межбанка по уровню котировок: к середине дня они составили 27,21-27,26 грн./$», - уточнил директор Казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

На завтра финансисты не прогнозируют серьезных курсовых движений, хотя и не берутся предсказывать поведение регулятора.

«Скорее всего, старт межбанка произойдет в рамках 27,09-27,13 грн./$. Дальнейшее движение будет зависеть от объема продаж и, конечно же, от действий Нацбанка», - сказал Юрий Гриненко.

Олег Куринной допускает движение торгов и в более широком диапазоне - 27,10-27,20 грн./$. Он выделил сразу четыре фактора, от которых 8 декабря будут зависеть настроения межбанка:

* предложения валюты крупными экспортерами - металлургами и аграриями;

* спроса со стороны нерезидентов и импортеров;

* текущего уровня ликвидности рынка;

* возросшего разрыва межбанка с наличным рынком.

