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Валютчики 7 декабря перестали раскачивать межбанк, и торговая сессия прошла спокойно
23:45 07.12.2017 |
7 декабря безналичный курс доллара опустился на 2 копейки, и зафиксировался в рамках 27,10-27,11 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Валютчики перестали раскачивать рынок, и торговля шла очень спокойно с небольшими колебаниями. Спрос и предложения совпадали почти полностью.
«Рынок открылся на уровне 27,10-27,13 грн./$. Далее, с выходом на торги большего числа банков котировки сузились до 27,11-27,12 грн./$ к 11 часам, а затем сдвинулись к 27,11-27,13 грн./$. В этом диапазоне межбанк отработал до обеда, а укрепились гривна после него», - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Объем торгов сократился со вчерашнего $410,84 млн. до $368,02 млн.
Из числа наиболее активных продавцов доллара казначеи выделяли ПУМБ, Укрэксимбанк, ING Bank и УкрСиббанк. А из покупателей - Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль и ProCredit Bank. Национальный банк на торгах не объявлялся.
Небольшое движение наблюдалось в наличном сегменте.
«Наличный рынок увеличил отрыв от межбанка по уровню котировок: к середине дня они составили 27,21-27,26 грн./$», - уточнил директор Казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
На завтра финансисты не прогнозируют серьезных курсовых движений, хотя и не берутся предсказывать поведение регулятора.
«Скорее всего, старт межбанка произойдет в рамках 27,09-27,13 грн./$. Дальнейшее движение будет зависеть от объема продаж и, конечно же, от действий Нацбанка», - сказал Юрий Гриненко.
Олег Куринной допускает движение торгов и в более широком диапазоне - 27,10-27,20 грн./$. Он выделил сразу четыре фактора, от которых 8 декабря будут зависеть настроения межбанка:
* предложения валюты крупными экспортерами - металлургами и аграриями;
* спроса со стороны нерезидентов и импортеров;
* текущего уровня ликвидности рынка;
* возросшего разрыва межбанка с наличным рынком.
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