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Рада провалила принятие закона о кредитном реестре НБУ
Верховная Рада в четверг смогла лишь отправить на повторное второе чтение законопроект о создании и ведении кредитного реестра Национального банка Украины (НБУ) и усовершенствовании процессов управления кредитными реестрами банков (№7114-д), что является одним из условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и Европейским Союзом.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", спикер Андрей Парубий предпринимал несколько попыток принять его в целом, однако в лучшем случае "за" набиралось 220 голосов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Среди основных вопросов к документу были вопросы передачи персональных данных и гарантии сохранения банковской тайны.
В случае принятия закона, НБУ сможет создать централизованный кредитный реестр по кредитам, задолженность по которым составляет больше 100 минимальных заработных плат перед одним банком (м.з.п., на данный момент - 320 тыс. грн).
Предполагалось, что банки с 1 апреля 2018 года (а Фонд гарантирования вкладов физлиц - с 1 июля 2018 года) должны будут предоставлять информацию в такой реестр. Впоследствии на них также возлагается обязанность уведомлять клиента о такой передаче, который, в свою очередь, получит право доступа к информации о себе в кредитном реестре и право требовать внесения изменений в нее в случае несогласия с ее содержанием.
Что касается Нацбанка, то в зависимости от объема задолженности заемщика перед банком он должен бесплатно будет предоставлять банкам информацию из кредитного реестра. Предполагается, что банки должны будут учитывать эту информацию при оценке клиента с 2019 года.
В ходе голосования депутат от входящей в правительственную коалицию фракции БПП Руслан Демчак, который представлял документе, отметил, что введение нижнего предела в 100 м.з.п. для передачи данных в кредитный реестр Нацбанка сохранит рынок для частных бюро кредитных историй.
В пояснительной записке к законопроекту приводятся данные НБУ по состоянию на сентябрь 2017 года, согласно который к проблемным кредитам корпоративного сектора отнесены 174 млрд грн кредитов ПриватБанка, 3,8 млрд грн кредитов связанных с банками лиц и 254,8 млрд грн кредитов другим юридическим лицам (из них 82% - кредиты, выданные 20 группам компаний).
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