Первое IPO на украинском рынке будет через 3-5 лет, - НКЦБФР

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку прогнозирует проведение первого IPO (Initial Public Offering) на украинском рынке через 3-5 лет.

Об этом в ходе пресс-брифинга сообщил председатель НКЦБФР Тимур Хромаев, передают Українські Новини.

"Первое IPO на украинском рынке будет через 3-5 лет",- сказал он.

Хромаев добавил, что основной задачей комиссии является защита инвесторов.

Первичное публичное размещение (IPO) - первая публичная продажа акций акционерного общества, в том числе в форме продажи депозитарных расписок на акции, неограниченному кругу лиц.

Продажа акций может осуществляться как путем размещения дополнительного выпуска акций путем открытой подписки, так и путем публичной продажи акций существующего выпуска.

Как сообщали Українські Новини, в 2013 году Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку отмечала, что появились возможности для создания рынка IPO (Initial Public Offering - первичное публичное размещение в Украине.