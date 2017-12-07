Большие комиссии и волатильность заставили Steam отказаться от биткоина

Крупнейшая в мире игровая платформа Steam больше не поддерживает биткоин в качестве метода оплаты. Как сообщается в официальном блоге Valve, на такой шаг компании пришлось пойти из-за высокой волатильности и заметно возросших комиссий.

«Последние месяцы мы наблюдаем резкое увеличение волатильности биткоина. Кроме того, на прошлой неделе комиссия за одну транзакцию приблизилась к отметке в 20 долларов - заметный рост по сравнению с $0,2, когда мы только начали поддерживать эту криптовалюту. К сожалению, Valve не может влиять на размер комиссий. В результате пользователи сталкиваются с необоснованно высокими ценами при покупке игр с помощью биткоина», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что резкие скачки цены всегда были свойственны биткоину, однако в последнее время уровень волатильности стал «экстремальным», из-за чего пользователи сталкиваются с проблемами. Так, при оплате биткоинами покупатель переводит нужную сумму в BTC плюс комиссию за транзакцию. Поскольку цена монеты крайне нестабильна, у системы остается небольшой промежуток времени на обработку заказа, прежде чем курс криптовалюты вновь изменится, отмечается в сообщении.

В случае резкого падения BTC пользователи могут обнаружить, что переведенная ими сумма через несколько секунд оказалась уже недостаточной. Тогда у компании остается два выхода: вернуть средства или предложить доплатить недостающую разницу. По словам представителя Valve, ни один из этих вариантов не является оптимальным. В первом случае у пользователя просто «сгорит» сумма, потраченная на комиссию, а во втором ему придется повторно платить этот сбор, который может в несколько раз превышать размер перевода.

«На данный момент мы больше не можем поддерживать биткоин в качестве метода оплаты. Тем не менее в будущем мы можем пересмотреть эту позицию, если криптовалюта вновь станет приемлемым решением для сообщества и нашей компании», - резюмировал представитель Valve.

О том, что Steam начнет принимать оплату в биткоинах, стало известно в апреле 2016 года.