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Курсы валют по карточным операциям на 07.12.2017
11:16 07.12.2017 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 7 декабря 2017г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|27.0500
|27.2480
|31.9000
|32.3625
|4.5000
|4.7000
|ОТП Банк
|27.0500
|27.2500
|31.9500
|32.1800
|Уникредитбанк (Укрсоцбанк)
|27.0000
|27.3000
|31.9500
|32.5000
|Ощадбанк
|26.9000
|27.2200
|31.0000
|32.2500
|3.3000
|4.7000
|Креди Агриколь Банк
|27.0500
|27.2500
|31.9000
|32.3000
|Укрэксимбанк
|26.9000
|27.2500
|31.3000
|32.3100
|Райффайзен Банк Аваль
|26.9542
|27.3000
|31.7460
|32.2000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
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