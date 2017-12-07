Объем торгов долларом на межбанке 6 декабря уменьшился на $53,2 млн до $205,4 млн

В среду, 6 декабря, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 53,2 млн долларов по сравнению с 5 декабря до 205,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 37,1 млн долларов по сравнению с 5 декабря до 252,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,7%, или на 473 млн долларов до 8,841 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 7 коп. в среду поднялся на 2 коп. до 27,11 UAH/USD.