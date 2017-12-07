Золото дешевеет 7 декабря на укреплении доллара после выхода позитивной статистики по США

Золото в четверг утром дешевеет из-за укрепления доллара, вызванного сильной статистикой по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.41 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 6,7 доллара, или на 0,52% - до 1259,5 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,34% - до 15,9 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,13%, до 93,65 пункта.

По данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в ноябре выросло на 190 тысяч по сравнению с октябрем - выше прогноза в 185 тысяч. Сильная статистика поддержала курс доллара, что оказывает давление на стоимость золота, делая его дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

В сфере малого бизнеса число рабочих мест выросло на 50 тысяч. Средние компании со штатом 50-499 человек увеличили штат на 99 тысяч мест. Крупные компании создали за отчетный месяц 41 тысячу новых рабочих мест. Число занятых в частных строительных компаниях в ноябре снизилось на 4 тысячи, а в производственном секторе - выросло на 40 тысяч.

Теперь инвесторы ожидают выхода статистики по безработице в США за ноябрь. Эксперты прогнозируют, что показатель в ноябре сохранился на уровне октября в 4,1%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч.