Доллар дорожает к евро, иене и фунту 7 декабря, рынок ждет сигналов из Вашингтона

Доллар США дорожает относительно евро и иены на торгах в четверг.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара по отношению к корзине шести основных мировых валют, поднялся в ходе сессии на 0,2%.

Курс евро к доллару опустился в ходе торгов до $1,1790 по сравнению с $1,1796.

Увеличение спроса на доллары со стороны европейских банков в конце года оказывает давление на евро, и этот тренд может сохраниться до самого конца 2017 года, отмечают эксперты Commerzbank.

Стоимость евро относительно доллара упала на 1,5% с 27 ноября, и это, по словам главы отдела валютной стратегии Commerzbank Ульриха Лёйхтмана, по крайней мере, частично обусловлено дестабилизацией рынка межбанковского кредитования, что в последние годы становится все более привычной ситуацией.

"Если это мнение верно, нам стоит ожидать ослабления евро к доллару до конца текущего года и можно рассчитывать на восстановление европейской валюты сразу в начале следующего года - такая же ситуация отмечалась в конце 2016-начале 2017 года", - цитирует У.Лёйхтмана газета Financial Times.

Спрос европейских банков на долларовое финансирование повышается в конце года, поскольку им необходимо привести балансы в соответствие с регулятивными требованиями, отмечает У.Лёйхтман.

Внимание трейдеров направлено на сигналы о ходе налоговой реформы в США. На повестке дня также остается вопрос повышения лимита госдолга США и финансирования работы правительства после 8 декабря.

Кроме того, рынок ждет ноябрьских данных о безработице в США, которые будут обнародованы в пятницу в 15:30 EET. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем ожидают увеличения числа рабочих мест в США в прошлом месяце на 200 тыс. и повышение средней почасовой оплаты труда на 0,3%.

Данные аналитической организации ADP, опубликованные в среду, указали на рост числа рабочих мест в частном секторе США на 190 тыс. в прошлом месяце.

Пара доллар/иена в четверг торгуется на уровне 112,73 иены по сравнению с 112,29 иены на закрытие предыдущей сессии. Курс евро к иене поднялся до 132,91 иены против 132,45 иены накануне.

Фунт стерлингов подешевел в ходе торгов до $1,3381 по сравнению с $1,3393 накануне.

Трейдеры продолжают следить за ходом переговоров об условиях Brexit, оценивая шансы на то, что Великобритания и Евросоюз смогут согласовать последний из оставшихся вопросов - судьбу ирландской границы - до пятницы, установленной главным переговорщиком от ЕС по Brexit Мишелем Барнье в качестве конечного срока для завершения первого этапа переговоров.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Шинас в четверг сообщила, что "белого дыма" в переговорах пока не видно.