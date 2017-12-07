Биткоин установил второй рекорд за день, превысив отметку в $13 тыс

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду вечером обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 13 тысяч долларов, следует из данных торгов.

По состоянию на 22.20 EET, биткоин на бирже Bitfinex находится в диапазоне 11,561 - 13,033 тысячи долларов. В среду утром биткион превысил отметку в 12 тысяч долларов. Таким образом, меньше чем за сутки стоимость криптовалюты выросла более чем на тысячу долларов.

С начала прошлой недели биткоин начал активный рост. Двадцать девятого ноября цена на криптовалюту обновила исторический рекорд, достигнув 11,441 тысячи долларов. Двадцать седьмого ноября биткоин превысил исторический максимум в 9 тысяч.

Стоимость BTC 29 ноября резко обвалилась на 2 тысячи долларов, до 9,001 тысячи на бирже Bitfinex. Аналитики связывали это с коррекцией и фиксацией трейдерами прибыли после достижения нового исторического максимума в 11 тысяч долларов.