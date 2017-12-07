За 9 месяцев доля госбанков в системе увеличилась с 52% до 55,2%, - НБУ

Национальный банк констатирует, что доля банков с государственным капиталом по объему активов за 9 месяцев увеличилась с 52% (на 1 января) до 55,2% (на 1 октября).

Об этом свидетельствуют подсчеты, проведенные Українськими Новинами.

В Украине работает 6 банков с государственной долей (Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, УБРР и Расчетный центр).

Согласно обнародованной Национальным банком финансовой отчетности, по состоянию на 1 октября общий объем активов госбанков составил 716,9 млрд гривен (составляет 55,2% от общего объема активов банковской системы - 1,299 трлн гривен).

Таким образом, доля госбанков в системе увеличилась с 52% (на 1 января - 644,5 млрд гривен) до 55,2%.

При этом в 3-м квартале доля госбанков сократилась с 55,6% до 55,2%.

В то же время за 9 месяцев доля банков иностранных банковских групп снизилась с 35% до 30,9%, а банков с частным капиталом - с 13% до 12,5%.

Как сообщали Українські Новини, Независимая ассоциация банков обеспокоена большим влиянием госбанков на сектор.