Финансовые новости
- |
- 07.12.17
- |
- 03:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 262,3 млн гривен до 326,6 млрд гривен 6 декабря
13:29 06.12.2017 |
Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 262,29 млн гривен до 326,559 млрд гривен 6 декабря.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Национальный банк Украины сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на уровне 360,572 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 6 декабря уменьшился на 0,02 млн гривен до 4,787 млрд гривен, соответственно у других владельцев увеличился на 45,46 млн гривен до 21,336 млрд гривен.
Физические лица уменьшили объем ОВГЗ на 2,23 млн гривен до 1,165 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 6 декабря уменьшился на 219,07 млн гривен до 714,422 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Физлица
|Нерезиденты
|на 23.11
|694635,64
|360572,80
|307062,46
|21311,20
|909,93
|4779,25
|на 24.11
|697775,66
|360572,80
|309968,08
|21337,03
|1111,97
|4785,77
|на 27.11
|697974,32
|360572,80
|310148,62
|21348,55
|1118,69
|4785,66
|на 28.11
|697721,05
|360572,80
|309899,29
|21326,29
|1142,97
|4779,70
|на 29.11
|697828,18
|360572,80
|310083,33
|21240,30
|1144,73
|4787,02
|на 30.11
|698308,79
|360572,80
|310537,77
|21260,76
|1150,40
|4787,06
|на 01.12
|714387,55
|360572,80
|326558,16
|21308,60
|1160,07
|4787,92
|на 04.12
|713978,24
|360572,80
|326178,96
|21282,21
|1156,38
|4787,88
|на 05.12
|714641,52
|360572,80
|326822,09
|21291,36
|1167,49
|4787,78
|на 06.12
|714422,44
|360572,80
|326559,80
|21336,82
|1165,26
|4787,76
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Нацбанк 6 декапря приостановил снижение курса доллара на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Прочь из НАТО: кто настраивает Анкару на выход из Альянса
|Почему ООН урезает гумпомощь Донбассу
|В Украине запущена система онлайн регистрации договоров аренды сельхозземли
|Многие инвесторы считают рынок биткоина одной из величайших возможностей для игры на понижение из когда-либо существовавших
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацбанк 6 декапря приостановил снижение курса доллара на межбанке
|Биткоин установил второй рекорд за день, превысив отметку в $13 тыс
|PIN-on-Glass: новый стандарт ввода ПИН-кодов
|Фондовые индексы Украины в среду еще немного снизились
|Банковский сектор Украины вернется к прибыльности в 2018, - Fitch
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 6 декабря составил 27,1092 грн
Это интересно
|3 главные финансовые ошибки молодых людей
|Samsung раздумывает над смартфоном с полностью закруглённым дисплеем
|Немецкий автоэксперт: Будущее электромобилей Tesla туманно
|Британский банк Barclays прекратил предлагать клиентам антивирус Касперского
|Volkswagen выпустит полностью электрический кроссовер в 2020 году
|Lincoln переименовал кроссовер MKX в Nautilus
|Subaru представила пятиметровый восьмиместный кроссовер