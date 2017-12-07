Доллар ослабнет в 2018г на фоне глобального подъема и ястребиного настроя мировых ЦБ - эксперты

Следующий год для американской валюты может стать худшим более чем за 10 лет, несмотря на усиление темпов экономического роста в США, а также готовность Федеральной резервной системы (ФРС) продолжать подъем ставки.

Все больше экспертов Уолл-стрит заявляет о "медвежьих" ожиданиях в отношении доллара США, сообщает агентство Bloomberg. По мнению многих из них, "бычий" тренд для американской валюты, начавшийся после финансового кризиса, продолжит сходить на нет в следующем году на фоне набирающего силу глобального экономического роста и все более "ястребиного" настроя мировых Центробанков.

"Остерегайтесь спящих вулканов и серьезно недооцененных валют, - говорит аналитик Societe Generale Кит Джукс. - С учетом того, что глобальный экономический рост становится все более сбалансированным и синхронным, доллар выглядит дорогим".

"Мы думаем, что 2017 год станет переломным для доллара, - отмечает валютный аналитик TD Securities Inc. Нед Рампелтин. - До тех пор, пока глобальная экономика поднимается стабильными темпами при сохранении факторов, способствующих инфляции, при том, что в США инфляция не показывает устойчивого роста, глобальный макроэкономический ландшафт будет способствовать ослаблению американской валюты".

Более слабое, чем ожидалось, укрепление доллара в ответ на достигнутый прогресс в обсуждении налоговой реформы в США, которая считается фактором стимулирования инфляции, является примером того, как эксперты оценивают перспективы американской валюты.

Трейдеры, играющие на понижение курса доллара, полагают, что налоговая реформа вряд ли спровоцирует немедленную репатриацию компаниями зарубежных прибылей, в то время как усиление глобального роста подталкивает вверх доходности иностранных бондов и экономика еврозоны набирает силу.

"Репатриация прибылей американских компаний будет просто изменением в отчетности, а не выводом долларовой ликвидности из-за рубежа", - говорит аналитик по валютным рынкам Deutsche Bank Георг Саравелос.

Давление на доллар, вероятно, усилится во втором полугодии 2018 года, отмечают эксперты, которые ожидают сокращения объемов стимулирования Европейским центральным банком (ЕЦБ).

На этом фоне Федрезерву потребуется обеспечить "ястребиный импульс" одновременно с более существенным повышением доходностей гособлигаций, чтобы дать надежду трейдерам, делающим ставку на укрепление доллара.

Эксперты TD Securities считают доллар США наиболее переоцененной валютой из валют государств стран G10, отмечая, что только финансовый шок может спровоцировать ралли доллара.

С начала 2017 года долларовый индекс ICE снизился на 8,6%, при этом его значение на 25% выше минимума, зафиксированного в 2011 году, свидетельствуют данные Societe Generale.

Согласно прогнозу французского банка, долларовый индекс уменьшится еще на 4,5% к концу 2018 года.

