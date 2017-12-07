Объем торгов долларом на межбанке 5 декабря увеличился на $14,6 млн до $258,6 млн

Во вторник, 5 декабря, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 14,6 млн долларов по сравнению с 4 декабря до 258,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 11,2 млн долларов по сравнению с 4 декабря до 289,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,7%, или на 473 млн долларов до 8,841 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после роста в понедельник на 8 коп. во вторник снизился на 7 коп. до 27,13 UAH/USD.