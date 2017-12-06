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Розничное кредитование с начала года выросло на 30%
09:15 06.12.2017 |
Розничное кредитование с начала года выросло на 30%, но с низкой базой сравнения. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на своей странице в Facebook.
Корпоративное кредитование начало активно расти, начиная со второго квартала этого года.
"Мы ожидаем, что в ближайшие годы кредитный портфель банков будет расти быстрее, чем номинальный ВВП, поскольку украинская экономика стремится получить новые займы. Национальный банк будет постоянно следить за практикой кредитования, чтобы убедиться, что банки должным образом оценивают кредитные риски и управляют ими", - рассказала заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова.
По словам Рожковой, благодаря переходу на международное определение NPL, регулятор увидел реальную картину качества кредитного портфеля банков. В частности, на сегодня доля неработающих кредитов превышает 56% совокупного кредитного портфеля. Эффективное урегулирование этой проблемы является главной задачей банковского сектора Украины в ближайшей перспективе.
В 2017 году банки сформировали резервы под плохие кредиты, восстановили прибыльную деятельность и продолжат демонстрировать ее в ближайшие годы, считает Рожкова.
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