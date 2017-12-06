Биткоин установил новый рекорд, превысив отметку в $12 тыс

Самая популярная в мире криптовалюта - биткоин - в ходе торгов взяла очередной исторический максимум - отметку в $12 тысяч, тем самым его капитализация превысила $200 млрд, свидетельствуют данные торгов на портале Coinmarketcap.

По состоянию на 04.40 EET, биткоин на бирже Bitfinex находится в диапазоне 11,405 - 12,160 тысячи долларов.

С начала прошлой недели биткоин начал активный рост. 29 ноября цена на криптовалюту обновила исторический рекорд, достигнув 11,441 тысячи долларов. 27 ноября биткоин превысил исторический максимум в 9 тысяч.

Стоимость BTC 29 ноября резко обвалилась на 2 тысячи долларов, до 9,001 тысячи на бирже Bitfinex. Аналитики связывали это с коррекцией и фиксацией трейдерами прибыли после достижения нового исторического максимума в 11 тысяч долларов.

Рост криптовалют подстегивает еще и то, что потихоньку эта валюта выходит их "серого" правового поля. В США торговля фьючерсами на биткоин начнется уже со следующей недели, писал The Wall Street Journal.