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Доллар дешевеет к мировым валютам на опасениях за налоговую реформу в США и статистике
07:50 06.12.2017 |
Доллар дешевеет в среду утром к мировым валютам, поскольку трейдеры опасаются за прогресс налоговой реформы в США и оценивают внутреннюю статистику, следует из данных торгов.
По состоянию на 07.11 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,18%, до 93,21 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,1837 доллара за евро с 1,1825 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене уменьшался до 112,16 иены за доллар со 112,61 иены на прошлых торгах.
На прошлых выходных сенат США одобрил проект налоговой реформы, который должен привести к самым серьезным за несколько десятилетий изменениям в налоговом кодексе страны. Основное положение реформы - снижение налога на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%.
Теперь республиканцам в сенате и палате представителей предстоит разработать совместный вариант законопроекта, который затем будет представлен президенту Дональду Трампу.
"Если к концу года будет достигнута договоренность по поводу сокращения налогов, это должно позитивно отразиться на долларе и рискованном поведении глобальных инвесторов, но пока рынки находятся в режиме ожидания и наблюдения", - приводит агентство Рейтер мнение главного валютного стратега в Mizuho Securities в Токио Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).
Влияние на ход торгов также оказывают негативные статданные из США. По сообщению Минторговли страны, в октябре дефицит торгового баланса США вырос на 3,8 миллиарда долларов, или на 8,5% по сравнению с пересмотренным показателем сентября - до 48,7 миллиарда долларов. Эксперты ожидали, что дефицит увеличился только до 47,5 миллиарда долларов. Показатель за сентябрь был пересмотрен до 44,9 миллиарда долларов с 43,5 миллиарда долларов.
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