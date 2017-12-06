Финансовые новости
- |
- 06.12.17
- |
- 09:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Золото торгуется в плюсе 6 декабря на фоне снижения курса доллара
08:47 06.12.2017 |
Золото растет в цене в среду утром на фоне удешевления доллара к основным мировым валютам из-за опасений инвесторов по поводу налоговой реформы в США и слабой статистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.46 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 4,1 доллара, или на 0,32%, до 1269 долларов за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,26% - до 16,11 доллара за унцию. При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,17%, до 93,22 пункта.
Удешевление доллара связано с опасениями по поводу дальнейшего продвижения налоговой реформы в США после ее одобрения сенатом страны. Ключевое положение реформы - снижение налога на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%.
Кроме того, инвесторы реагируют на статистику по торговому балансу и деловой активности в сфере услуг США, которая была опубликована во вторник. Данные оказались хуже прогнозов экспертов.
Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая его дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Луценко анонсировал спецконфискацию медиахолдинга UMH Сергея Курченко. О чем идет речь?
ТОП-НОВОСТИ
|Ритуальное убийство, Филарет и ересь. Чем закончился Собор настоящих московских попов
|Курс доллара на межбанке резко развернули
|МОК отстранил сборную России от участия в Играх в Пхенчхане
|Международные резервы НБУ в ноябре выросли на 0,9% до $18,9 млрд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Розничное кредитование с начала года выросло на 30%
|Золото торгуется в плюсе 6 декабря на фоне снижения курса доллара
|Биткоин установил новый рекорд, превысив отметку в $12 тыс
|Доллар дешевеет к мировым валютам на опасениях за налоговую реформу в США и статистике
|Биржи АТР снижаются 6 декабря вслед за американскими индексами
|Биржи США снизились 5 декабря на фоне внутренних статданных
Это интересно
|Volkswagen выпустит полностью электрический кроссовер в 2020 году
|Lincoln переименовал кроссовер MKX в Nautilus
|Subaru представила пятиметровый восьмиместный кроссовер
|Samsung выдан патент на дактилоскопический сканер в области дисплея
|7 полезных привычек богатых и успешных людей
|Хакеры начали переключать внимание с банков на криптоиндустрию
|В компьютерах Apple нашли серьезную уязвимость