Золото торгуется в плюсе 6 декабря на фоне снижения курса доллара

Золото растет в цене в среду утром на фоне удешевления доллара к основным мировым валютам из-за опасений инвесторов по поводу налоговой реформы в США и слабой статистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.46 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 4,1 доллара, или на 0,32%, до 1269 долларов за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,26% - до 16,11 доллара за унцию. При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,17%, до 93,22 пункта.

Удешевление доллара связано с опасениями по поводу дальнейшего продвижения налоговой реформы в США после ее одобрения сенатом страны. Ключевое положение реформы - снижение налога на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%.

Кроме того, инвесторы реагируют на статистику по торговому балансу и деловой активности в сфере услуг США, которая была опубликована во вторник. Данные оказались хуже прогнозов экспертов.

Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая его дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.