Western Union блокирует переводы на биржи криптовалют

Компания Western Union (WU), являющаяся одним из крупнейших операторов международных переводов, запустила кампанию против денежных переводов, в которых задействованы криптовалютные биржи. Решение, которое в том числе соответствует внутреннему регламенту компании - это попытка воспрепятствовать оказанию услуг и совершению транзакций, связанных с криптовалютами.

На Reddit в начале декабря появился пост, автор которого утверждает, что компания посоветовала криптовалютной бирже Kraken не обрабатывать транзакции, связанные с цифровыми валютами, так как это противоречит ее внутренним правилам.

Ожидается, что такое решение WU незначительно отразится на работе криптовалютных бирж, а также на использовании людьми цифровых денег.

В своем решении запретить транзакции, связанные с криптовалютами, WU не единственная компания, которая таким образом пытается помешать своим клиентам использовать криптовалюты. Например, некоторые банки блокируют счета клиентов, с которых они вели торговлю криптовалютами.



