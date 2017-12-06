Минфин впервые в 2017г продал 3-мес. ОВГЗ и ОВГЗ в евро

Министерство финансов Украины на аукционах во вторник после долгого перерыва предложило и разместило облигации внутреннего госзайма в евро - на EUR90 млн на 1,5 года под 3,95% годовых, тогда на предыдущем аукционе в конце октября пришлого года оно привлекло EUR141,3 млн на два года под 4% годовых.

Как говорится в сообщении ведомства на его сайте, всего на аукцион было подано четыре заявки, из которых отклонена одна на EUR22 млн под 4% годовых.

Во вторник Минфин также впервые с начала декабря прошлого года продал 3-месячные гривневые бумаги - на 201,52 млн грн под 15,3% годовых, что несколько выше как текущей ставки размещения похожих депозитных сертификатов Нацбанка (15-15,1% годовых), так и ставки ОВГЗ на аукционах годичной давности (15% годовых).

Помимо того на аукционах во вторник были доразмещены долларовые полуторалетние облигации с возможностью досрочного погашения, которые неожиданно были выставлены на аукцион неделю назад, однако при той же ставке 3,85% годовых объем продаж упал с $575 млн до $26 млн.

Минфину удалось также привлечь еще 201,52 млн грн от размещения 11-месячных бумаг, однако для этого пришлось повысить их ставку до 15,3% годовых с 14,65-14,7% годовых на предыдущем результативном аукционе в конце октября этого года.

Как сообщалось, на следующий вторник, 12 декабря, министерство назначило внеплановый аукцион по размещению годичных валютных бумаг, а 19 декабря, как и было запланировано первоначально, пройдет аукцион по продаже двухлетних валютных облигаций.

Комментируя успешные внеплановые аукционы по продаже валютных бумаг в конце ноября, в Нацбанке объяснили их излишками валютной ликвидности у банков, которые превышали $4 млрд. Замглавы НБУ Олег Чурий тогда отметил, что во второй половине декабря Минфину предстоит ролловер по ранее выпущенным валютным ОВГЗ. "Вполне возможно, что Минфину удастся еще привлечь (валютные средства - ИФ)", - сказал замглавы НБУ.