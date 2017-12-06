В октябре доля проблемных кредитов сократилась на 0,68 п.п. до 55,75%

В октябре доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе сократилась на 0,68 п.п. до 55,75% по сравнению с сентябрем.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

По состоянию на 1 ноября общий объем выданных кредитов увеличился с 1,042 трлн гривен (на 1 октября) до 1,055 трлн гривен.

Из них неработающие кредиты - 588,5 млрд гривен.

Сокращение доли проблемных кредитов произошло за счет сокращения этого показателя в госбанках на 1,78 п.п. до 56,47%, иностранных групп на 0,68 п.п. до 45,3%, в банках с частным капиталом - на 0,53 п.п. до 24,56%, неплатежеспособных банках на 0,02 п.п. до 58,66%.

В то же время доля проблемных кредитов в Приватбанке выросла - на 0,64 п.п. до 86,51%.

Как сообщали Українські Новини, НБУ начал публикацию статистики по неработающим кредитам согласно международным стандартам отчетности.

Доля проблемных кредитов в 2016 году увеличилась с 22,1%, или на 8,4 п.п. до 30,5%.