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Средневзвешенный курс доллара на межбанке 5 декабря составил 27.1644 грн
17:43 05.12.2017 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
|
Час
|
05.12.2017
|
04.12.2017
|
Кількість угод
|
Обсяг купівлі та продажу,
млн. доллар США
|
Середньозважений курс долара
|
Середньозважений курс межбанк
|
9:30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10:00
|
-
|
-
|
-
|
27.1400
|
10:30
|
18
|
7.50
|
27.1967
|
27.1833
|
11:00
|
74
|
42.42
|
27.1932
|
27.2097
|
11:30
|
120
|
65.14
|
27.1924
|
27.2138
|
12:00
|
186
|
93.78
|
27.1769
|
27.2231
|
12:30
|
280
|
152.00
|
27.1799
|
27.2166
|
13:00
|
400
|
237.48
|
27.1718
|
27.2170
|
13:30
|
490
|
308.40
|
27.1693
|
27.2173
|
14:00
|
502
|
320.90
|
27.1684
|
27.2182
|
14:30
|
570
|
380.92
|
27.1684
|
27.2195
|
15:00
|
608
|
446.92
|
27.1700
|
27.2198
|
15:30
|
672
|
506.98
|
27.1645
|
27.2148
|
16:00
|
690
|
514.16
|
27.1644
|
27.2149
|
16:30
|
698
|
515.06
|
27.1643
|
27.2151
|
17:00
|
706
|
517.24
|
27.1644
|
27.2153
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