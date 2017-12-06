Объем торгов долларом на межбанке 4 декабря увеличился на $58,2 млн до $244 млн

В понедельник, 4 декабря, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 58,2 млн долларов по сравнению с 1 декабря до 244 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 38,5 млн долларов по сравнению с 1 декабря до 278 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,7%, или на 473 млн долларов до 8,841 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после снижения в пятницу на 4 коп. в понедельник вырос на 8 коп. до 27,20 UAH/USD.