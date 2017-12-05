Вице-председатель НБК: решение о запрете ICO и закрытии бирж биткоина было правильным

По сообщению Yicai Global, вице-председатель Народного банка Китая (PBoC) Пань Гуншэн (Pan Gongsheng) выступая на ежегодном мероприятии, посвященном финансовой литературе, организованном China Business News и JPMorgan Chase, заявил, что регулятор принял правильные решения об ограничениях на криптовалютном рынке страны и запрете ICO.

«Если бы регулятор не закрыл биржи биткоина, не принял бы жесткие меры к ICO, и если бы все еще более 80% мировых операций по продаже биткоинов и финансовой деятельности с криптовалютой имели место в Китае, как было в прошлом январе, то что это было бы сегодня? Страшно подумать», - сказал Пань Гуншэн.

Вице-президент PBoC считает биткоин-манию последним воплощением финансовых спекуляций, а все спекулятивные сумасшествия, в том числе как это было с тюльпаноманией и пузырем доткомов, создавали проблемы для финансовых рынков.

Гуншэн уверен, что никому не дано знать, сколько будет длиться спекулятивный пузырь или когда он достигнет пика. Перефразировав британского экономиста Джона Мейнарда Кейнса (John Maynard Keynes), Пань Гуншэн добавил:

«Таким образом, есть только одна вещь, которую мы можем сделать - наблюдать за этим с берега реки. Однажды вы увидите, как труп биткоина проплывает перед вами».