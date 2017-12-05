Финансовые новости
- |
- 05.12.17
- |
- 09:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Вице-председатель НБК: решение о запрете ICO и закрытии бирж биткоина было правильным
08:21 05.12.2017 |
По сообщению Yicai Global, вице-председатель Народного банка Китая (PBoC) Пань Гуншэн (Pan Gongsheng) выступая на ежегодном мероприятии, посвященном финансовой литературе, организованном China Business News и JPMorgan Chase, заявил, что регулятор принял правильные решения об ограничениях на криптовалютном рынке страны и запрете ICO.
«Если бы регулятор не закрыл биржи биткоина, не принял бы жесткие меры к ICO, и если бы все еще более 80% мировых операций по продаже биткоинов и финансовой деятельности с криптовалютой имели место в Китае, как было в прошлом январе, то что это было бы сегодня? Страшно подумать», - сказал Пань Гуншэн.
Вице-президент PBoC считает биткоин-манию последним воплощением финансовых спекуляций, а все спекулятивные сумасшествия, в том числе как это было с тюльпаноманией и пузырем доткомов, создавали проблемы для финансовых рынков.
Гуншэн уверен, что никому не дано знать, сколько будет длиться спекулятивный пузырь или когда он достигнет пика. Перефразировав британского экономиста Джона Мейнарда Кейнса (John Maynard Keynes), Пань Гуншэн добавил:
«Таким образом, есть только одна вещь, которую мы можем сделать - наблюдать за этим с берега реки. Однажды вы увидите, как труп биткоина проплывает перед вами».
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Чужие игры: Почему оппозиционеры не верят Саакашвили и Рабиновичу
|Доллар дорожал на межбанке 4 декабря на повышенном спросе со стороны иностранных инвесторов
|НБУ сократил с 40% до 0% объем обязательных резервов банков на корсчете на начало каждого дня
|В Кабмине поддержали предложение Порошенко повысить минималку
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Вице-председатель НБК: решение о запрете ICO и закрытии бирж биткоина было правильным
|P2P-рынки криптовалют устанавливают новые рекорды роста объемов торговли
|Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене 5 декабря
|Биржи АТР в основном снижаются 5 декабря вслед за техсектором США
|Dow Jones достиг рекорда 4 декабря, однако NASDAQ потерял больше 1%
|Доллар дорожал на межбанке 4 декабря на повышенном спросе со стороны иностранных инвесторов
|Фондовые индексы Украины 4 декабря изменились разнонаправленно
Это интересно
|Lincoln переименовал кроссовер MKX в Nautilus
|Subaru представила пятиметровый восьмиместный кроссовер
|Samsung выдан патент на дактилоскопический сканер в области дисплея
|7 полезных привычек богатых и успешных людей
|Хакеры начали переключать внимание с банков на криптоиндустрию
|В компьютерах Apple нашли серьезную уязвимость
|Huawei рассказала об аналоге системы Face ID в iPhone X