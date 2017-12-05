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P2P-рынки криптовалют устанавливают новые рекорды роста объемов торговли
08:13 05.12.2017 |
В течение нескольких последних недель сразу несколько стран установили рекордные максимумы по результатам объема торгов на пиринговом рынке Localbitcoins. Пик объема торгов можно отнести к знаменательной отметке $10 000 - которая, вероятнее всего, и послужила катализатором притока новых криптоинвесторов.
Ноябрьские рекорды
По информации сайта Coindance, в начале ноября многие страны взяли новые максимумы на рынке P2P-торговли. В число рекордсменов вошли Австралия, Гонконг (Китай), Индонезия, Иран, Кения, Мексика, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Африка и Швеция.
Все перечисленные страны, за исключением Кении, Мексики и Сингапура, продемонстрировали сходные рисунки объема торгов - с рекордным повышением в первую неделю ноября и коррекцией и последующим повышением объема в последнюю неделю. График торгов в Kении демонстрирует вторичный скачок на предпоследней неделе, Mексика наблюдала три последовательные недели роста объема торгов, который превысил максимум первой недели. P2P-трейдинг в Швеции продемонстрировал существенный спад, начиная с 4 ноября и до сегодняшнего дня.
Третья неделя ноября отмечена рекордным объемом пиринговых торгов на латиноамериканских рынках - Аргентина, Чили и Перу установили рекорды P2P-торговли, также как Чехия, Норвегия и ОАЭ. Все вышеупомянутые рынки показали сходные графики, с повышением объема в начале месяца, достижением максимального уровня на третьей неделе и возвращением к обычному объему в декабре. Несмотря на общее сходство, чешский график демонстрирует параболический скачок к рекордным отметкам, тогда как на рынках Перу наблюдалось меньшее движение по сравнению с другими рынками.
В предпоследнюю неделю ноября рекордного максимума достигли рынки Доминиканской республики, Польши и США. В начале ноября американские рынки Localbitcoins наблюдали новый взлет, когда объем торгов превысил 11 миллионов долларов. Графики Доминиканской республики и Польши, наоборот, демонстрировали относительное спокойствие с повышением в начале месяца.
Последняя неделя ноября продемонстрировала рекордные объемы торгов на рынках Localbitcoins в Канаде, Новой Зеландии, Пакистане, Турции, Украине и Венесуэле. За исключением Турции и Венесуэлы, все вышеперечисленные рынки произвели сходные объемы торгов.
Исключения из правил
По сравнению с другими странами в Японии наблюдается довольно низкий объем P2P-торгов - вероятно, потому, что принятие биткоина в стране открыло двери многочисленным регулируемым биржам. Японский рекорд торговли на Localbitcoins был установлен в феврале 2016 года, а в 2017 году график демонстрирует стабильное снижение объема, начиная с последней недели июня. Бразильские графики также очень необычны по сравнению с другими рынками, так как объем P2P-торгов в Бразилии показал сильный подъем в конце августа, который рынкам страны с тех пор повторить не удается.
Практически все остальные рынки, установившие рекордные максимумы торговли P2P, в декабре существенно снизили объемы торговли. Рекордные объемы, наблюдавшиеся в середине сентября на рынках Малайзии и Таиланда, можно отнести к крупной репатриации средств, вызванной закрытием криптовалютных бирж в Китае.
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