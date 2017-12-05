Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене 5 декабря

Доллар дешевеет во вторник утром к евро и дорожает к иене, в то время как трейдеры продолжают оценивать новости об одобрении сенатом США налоговой реформы и ожидают дальнейших переговоров по ней, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.16 EET курс евро к доллару рос до 1,1871 доллара за евро с 1,1866 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 112,62 иены за доллар со 112,41 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 93,07 пункта.

В минувшие выходные сенат конгресса США одобрил проект налоговой реформы, который должен привести к самым серьезным за несколько десятилетий изменениям в налоговом кодексе страны. Основное положение реформы - снижение налога на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%.

Теперь республиканцам в сенате и палате представителей предстоит разработать совместный вариант законопроекта, который затем будет представлен президенту Дональду Трампу.

"Предстоящие переговоры по законопроекту между сенатом и палатой представителей, скорее всего, определят динамику курса доллара на этой неделе", - приводит агентство Рейтер мнение старшего стратега Barclays в Токио Сина Кадоты (Shin Kadota).

Трейдеры также ожидают данных о деловой активности в сфере услуг США в ноябре, которая будет опубликована позднее во вторник. По прогнозу, индикатор снизился до 59% с уровня октября в 60,1%.