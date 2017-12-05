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Казначейство Великобритании будет регулировать криптовалюты
20:10 04.12.2017 |
Британское правительство планирует ввести строгие правила в отношении криптовалют, в частности биткоина, для борьбы с мошенничеством, уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег.
Регулировать использование криптовалюты будет Казначейство Великобритании, в результате чего она подпадает под действие законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
«У нас есть четкие налоговые правила пользователей криптовалюты, и, как и все налоговые правила, они постоянно проверяются. Мы также намерены обновить правила, распространив их на криптовалютные биржи в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма», - заявил пресс-секретарь Казначейства.
«В настоящее время правительство Великобритании ведет переговоры о внесении поправок в четвертую Директиву по борьбе с отмыванием денег, которая приведет к внедрению криптовалютных бирж и поставщиков кошельков в регулирование борьбы с отмыванием денег и контртеррористическим финансированием, что приведет к тому, что деятельность этих компаний будет контролироваться национальными компетентными органами. Правительство поддерживает введение этих поправок. Мы ожидаем, что эти переговоры завершится на уровне ЕС в конце 2017 начале 2018 года», - сообщил экономический секретарь Казначейства Стивен Барклай выступая в парламенте Великобритании в конце октября.
Намерение Казначейства регулировать криптовалюты происходит на фоне сообщений о наркоторговцах в Лондоне, якобы отмывающих деньги в криптоматах. Инспектор Тим Корт даже назвал аппараты «местными торговцами наркотиками». Другой служитель порядка Гэри Майлз считает, что криптоматы не создавались с целью стать орудием мошенников, но были взяты в оборот и теперь используются в преступных целях.
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