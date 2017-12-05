Объем торгов долларом на межбанке 1 декабря уменьшился на $57 млн до $185,8 млн

В пятницу, 1 декабря, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 57 млн долларов по сравнению с 30 ноября до 185,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 63,8 млн долларов по сравнению с 30 ноября до 239,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,7%, или на 473 млн долларов до 8,841 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после снижения в четверг на 10 коп. в пятницу укрепился на 4 коп. до 27,12 UAH/USD.