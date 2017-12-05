Доллар США дорожает к евро и иене 4 декабря, британский фунт превысил отметку $1,35

Американский доллар продолжает расти относительно большинства основных мировых валют на новости о том, что Сенат США проголосовал за проект реформы, снижающей налоговую нагрузку на бизнес.

При этом фунт стерлингов подскочил выше отметки $1,35 на сообщениях о прогрессе в переговорах о выходе Великобритании из состава Европейского союза (Brexit), отмечает MarketWatch.

Курс британской нацвалюты подскочил до $1,3524 по сравнению с $1,3477 в пятницу.

Евро торгуется днем в районе $1,1861 против $1,1896 на закрытие предыдущей сессии.

Курс евро находится сейчас около 133,91 иены по сравнению со 133,43 иены днем ранее. Курс доллара составляет 112,90 иены против 112,17 иены в пятницу.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,02%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,22%.

Американский Сенат в субботу принял законопроект налоговой реформы, предусматривающий радикальное снижение налога на прибыль компаний - с 35% до 20%. Принятие пакета стало долгожданной победой администрации Дональда Трампа, который обещал в ходе предвыборной кампании уменьшить налоги на бизнес с целью стимулирования экономического роста в США.

Между тем голосование в Сенате не является окончательным: принятый верхней палатой Конгресса законопроект теперь должен быть объединен с аналогичным актом, одобренным Палатой представителей, и это может занять еще несколько дней.

Негативное влияние на настроения инвесторов в доллар оказывает также новость о том, что в пятницу бывший советник администрации США по нацбезопасности Майкл Флинн признал свою вину в дезинформации ФБР о своих контактах с представителями России. По данным ABC News, М.Флинн заявил, что готов дать показания против президента США Дональда Трампа, членов его семьи и других высокопоставленных лиц в Белом доме.