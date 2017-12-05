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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В США одобрена биржевая торговля фьючерсами на биткоин

07:29 04.12.2017 |

Финансы

 

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) официально разрешила торговать фьючерсами на биткоин, сообщает Bloomberg.

Торговать фьючерсами смогут CME Group Inc., а также Cboe Global Markets Inc.

После заявления регулятора CME Group сообщила, что торговля фьючерсами на её площадке начнётся уже 18 декабря. В свою очередь, Cboe планирует объявить дату начала торгов в ближайшее время.

В США одобрена биржевая торговля фьючерсами на биткоин
По материалам: ПРАЙМ
 

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