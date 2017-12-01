Президенты Bloomberg и Goldman Sachs не хотят внедрять биткоин до снижения волатильности

По словам Ллойда Бланкфейна (Lloyd Blankfein), генерального директора Goldman Sachs, и Майкла Блумберга (Michael Bloomberg), основателя и генерального директора компании Bloomberg, их планы по внедрению биткоина можно характеризовать следующим образом: «не сегодня» и «не на нашем веку».

Бланкфейн: волатильность сыграла свою роль

Бланкфейн и Блумберг дали совместное интервью на Bloomberg TV network, где отметили, что ввиду волатильности биткоина, криптовалюта должна замедлить темп колебаний, перед тем как будет серьезно рассматриваться крупными игроками рынка.

«Должна ли у нас быть стратегия в отношении биткоина? Не сегодня», - отметил Бланкфейн.

«То, что движется вверх и вниз на 20 процентов в день, не похоже на валюту, не похоже на способ сохранения средств. Если биткоин будет выступать в роли средства накопления, а также перестанет быстро менять цену - мы доберемся до него».

Биткоин стал центром дискуссий на Уолл-стрит в последние месяцы, и его репутация заметно улучшилась, когда CME Group объявила, что планирует запустить торги фьючерсами на биткоин в следующем месяце. Объявление Nasdaq о том, что она также будет предлагать фьючерсы на биткоин, подогрело интерес к криптовалюте.

Тем не менее, Бланкфейн подтвердил, что виртуальная валюта все еще «не для него», в то время как Блумберг сказал, что не на его веку крупные инвестиционные банки начнут использоваться биткоин в своих операциях.

Президент Bloomberg: наша система - и есть блокчейн

Однако в отношении технологии блокчейна Блумберг был настроен гораздо более оптимистично, заявив:

«Это технология, которая обеспечивает вам разные способы доступа к данным, разные люди могут их контролировать, вы можете видеть кто осуществил то или иное действие, и есть области, где этот инструмент может быть чрезвычайно полезен».

Он также отметил:

«Фактически, система Bloomberg и есть блокчейн. Только ее контролирует компания, а не пользователи, однако она обладает всеми его характеристиками».

Возможно, для Майкла Блумберга это отличие не слишком существенно, но большинство сторонников криптовалют ценят их именно за то, что их не может контролировать ни одна компания или правительство.



