Финансовые новости
- |
- 01.12.17
- |
- 13:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 30.11.2017
10:59 01.12.2017 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|27.11
|12.1624
|-
|-
|-
|-
|11.9812
|13.5001
|-
|-
|-
|28.11
|12.0500
|-
|-
|-
|-
|11.9378
|12.6250
|-
|-
|-
|29.11
|12.1311
|-
|-
|-
|-
|11.9479
|13.0201
|-
|-
|-
|30.11
|-
|-
|-
|-
|-
|12.4683
|12.0500
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Путь к НАТО: Какие изменения ожидают Службу внешней разведки
|Головокружение от безнаказанности. Спасет ли Госдеп рядового Сытника
|Снайперы и диверсанты. Как гибриды готовятся к Рождественскому перемирию
|Последний день осени стал переломным для валютного рынка
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рынки акций АТР завершили торги 1 декабря без единой динамики
|Курсы валют по карточным операциям на 1.12.2017
|Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 16 млрд гривен до 326,6 млрд гривен 1 декабря
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 27,0465 грн
|Минфин против покупки "Укрпочтой" банка
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 30.11.2017
Это интересно
|Исследование: 90% криптовалютных приложений испытывают проблемы с безопасностью
|Представлен смартфон Honor V10
|8 плохих финансовых привычек, усвоенных с детства
|Самый роскошный Range Rover получил электропривод задних дверей
|В Google придумали ноутбук с саморегулируемым углом наклона экрана
|В Украине изменились правила выдачи прав водителям
|Покемоны стали причиной миллиардных выплат по автостраховкам