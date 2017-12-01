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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Остатки средств на корсчетах банков 01.12.17

10:55 01.12.2017 |

Финансы

Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.

Датасумма, млн грн
28 ноября 49639.4
29 ноября 47241.1
30 ноября 46508.8
1 декабря 43218.8

Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 1 декабря - 27,013930 грн/$1.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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10:59 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 30.11.2017

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10:40 НБУ про­дал 30 но­яб­ря бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 14 516 млн гри­вен

10:32 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 30 но­яб­ря уве­ли­чил­ся на $66,1 млн до $242,8 млн

10:17 Оста­ток средств на еди­ном каз­на­чей­ском сче­те в но­яб­ре уве­ли­чил­ся на 11% до 54,1 млрд гри­вен

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29.11 Ра­ке­та КНДР упа­ла в осо­бой эко­но­ми­че­ской зоне Япо­нии, То­кио с этим не сми­рит­ся - Абэ

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12:04 Ли­по­вая са­мо­сто­я­тель­ность: Как Ки­рилл при­знал Рос­сию го­су­дар­ством-агрес­со­ром

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