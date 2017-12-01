Объем торгов долларом на межбанке 30 ноября увеличился на $66,1 млн до $242,8 млн

В четверг, 30 ноября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 66,1 млн долларов по сравнению с 29 ноября до 242,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 85,7 млн долларов по сравнению с 29 ноября до 303,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,7%, или на 473 млн долларов до 8,841 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после роста в среду на 16 коп. в четверг поднялся на 10 коп. до 27,16 UAH/USD.