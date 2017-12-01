Доллар дешевеет к евро 1 декабря из-за новых отсрочек налоговой реформы в США

Доллар в пятницу дешевеет по отношению к евро и большинству валют развитых стран, поскольку американский Сенат перенес голосование по законопроекту о налоговой реформе.

Как заявил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, обсуждение законопроекта и голосование по нему возобновятся в 11:00 по Вашингтону (18:00 EET) 1 декабря.

Евро к 8:15 EET в пятницу стоил $1,1930 по сравнению с $1,1904 на закрытие торгов в Нью-Йорке по итогам прошлой сессии, за которую евро поднялся на 0,5%.

Курс доллара к японской нацвалюте стабилен - 112,48 иены. Курс евро к иене вырос на 0,2% - до 134,22 иены.

"Динамика валют отражает некоторую осторожность перед голосованием" о налоговой реформе в Сенате США, отметил валютный стратег National Australia Bank Ltd. Родриго Кэтрил. Важнейшим индикатором для доллара в ближайшее время будет устойчивое превышение порога в 2,4% для доходности 10-летних US Treasuries, добавил он.

За предыдущие две сессии доходность 10-летних гособлигаций США увеличилась на 8 базисных пунктов, в пятницу она стабильна на отметке 2,41%.

С начала недели доллар почти не изменился в паре с евро и поднялся на 0,9% к иене.

Фунт стерлингов в пятницу стабилизировался у достигнутых накануне максимумов за несколько недель - $1,3532 к доллару и 88,15 пенса за евро. Участники рынка пока удовлетворены развитием переговоров об условиях выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

По данным The Times, Лондон и Дублин близки к соглашению о британско-ирландской границе после Brexit, этот спорный вопрос долгое время мешал продвижению переговоров по другим направлениям.

По итогам ноября доллар упал на 2,2% по отношению к евро, почти на 1% к иене и на 1,8% к фунту.